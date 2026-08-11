Kamuoyunda 'Çerçeve Yasa' olarak bilinen ve dün TBMM'de kabul edilen düzenlemeye CHP'nin destek vereceğini açıklamasının ardından partide ilk istifa geldi. CHP Çorum İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Özşahin, CHP'nin yasaya destek vermesini gerekçe göstererek istifa ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Özşahin, devletin üniter yapısının kendisi açısından kırmızı çizgi olduğunu vurgulayarak, CHP'nin bu düzenlemeye destek vermesini kabul etmediğini söyledi. CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam etmesinin mümkün olmadığını kaydeden Özşahin, “Bu sebeple Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığından istifa ediyorum” dedi. GÖREVE GELELİ 4 GÜN OLMUŞTU Özşahin, CHP'ye mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla Genel Başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 4 gün önce Çorum Kadın Kolları Başkanlığı'na atanmıştı.

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