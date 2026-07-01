Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirmesi, partinin Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri şeklinde ikiye bölünmesine neden oldu.



Seçmen, milletvekili ve delege sayısında açık ara farkla çoğunluğun desteğini almasına karşın Özel ve kurmayları, ısrarlı çağrılarına rağmen kurultay için bekledikleri cevabı alamadı. Mahkemenin CHP'nin başına kayyum olarak görevlendirdiği Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay süreci nedeniyle 'olağanüstü kurultay' yapılamayacağını belirtirken, Özel yönetimi ise 'baskın seçim' ihtimaline karşı yeni parti kurmak için harekete geçme kararı aldı.





ÖZEL VE EKİBİ YENİ PARTİ İÇİN TOPLANDI



BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Lideri Özgür Özel, TBMM’de kurmayları ile bir araya geldi. Özel’in A Takımı ile gerçekleştirdiği toplantıda yeni parti tartışmaları, CHP Genel Merkezi’nin ihraçları ve 38’inci Olağan Kurultay’a yönelik ceza davası gündeme geldi. CHP’li Özel’in kurmaylarına, “Topluma, son çare tükenene kadar CHP'den vazgeçmeyeceğimizi anlatmalıyız” dediği bildirildi.



CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantının ana gündem maddesini yeni parti tartışmaları oluşturdu. CHP Lideri Özel, mahkeme kararı ile uzaklaştırıldıkları CHP’yi geri almak için sonuna kadar mücadele edileceğinin mesajının kamuoyuna iyi anlatılmasını istedi. CHP'nin kurumsal kimliğine zarar verecek açıklamalardan uzak durulmasını isteyen Özel, “47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptığımız CHP’ye, seçilmişler olarak zarar vermeyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.



YENİ PARTİ İÇİN 'LOZAN' DETAYI



Toplantıda, yeni parti için 24 Temmuz tarihi ortaya atıldı. Lozan Antlaşması’nın 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandığını anımsatan partililer, “24 Temmuz, yeni yola çıkmak için güzel bir tarih” yorumunu yaptı. Özel’in A Takımı ile gerçekleştirdiği toplantıda öte yandan, “Yeni partiye ilgi nasıl olur? İlk etapta kaç milletvekili yeni partiye geçmeli?” sorularına yanıt arandığı da öğrenildi.





CHP Genel Merkezi’ne mahkeme kararıyla atanan yönteminin parti tüzüğünü ayaklar altına aldığını belirten Özel’e yakın kurmaylar, “CHP için sonuna kadar mücadele etsek de ‘Burada duramazsınız, gidin’ diyen bir gruba karşı seçeneksiz kalmayız. Mahkeme kararı ile CHP’ye atananlar partiyi yönetmeye değil, tüketmeye gelmişler” dedi. CHP kurmayları, “Bize güvenen seçmeni de seçeneksiz bırakmayız” ifadesini kullandı.



YENİ PARTİ İÇİN 'AŞAMALI GEÇİŞ' FORMÜLÜ



CHP kurmayları, yeni kurulacak partiye ilk etapta az sayıda milletvekilinin geçebileceğini kaydetti. Yeni partiye geçmeyen isimlerin CHP’de mücadeleye devam edeceğini ifade eden parti kurmayları, “Topluca yeni partiye geçip, yeni ana muhalefet olarak yola devam edelim” görüşünün de gündeme geldiğini dile getirdi.