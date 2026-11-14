Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba günü gerçekleştirilen MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantıda partinin güncel üye sayısı, istifaların bölgelere göre dağılımı ve CHP'den ayrılan isimlerin yeniden partiye dönme ihtimali ele alındı.

İktidara yakın Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Özgür Özel'in YENİ Parti'yi kurmasının ardından CHP'de yaşanan üye hareketliliği MYK toplantısının gündemine taşındı. Parti kurmayları, CHP'nin üye sayısının 1 milyon 50 bine gerilediğini bildirdi.

İSTİFALARDA EN YÜKSEK KAYIP KARADENİZ'DE

Toplantıda üye kayıplarının bölgelere göre dağılımı da değerlendirildi. Paylaşılan bilgilere göre, istifaların en az yaşandığı bölgeler Doğu ve Güneydoğu Anadolu olurken, en fazla üye kaybı Karadeniz Bölgesi'nde kaydedildi.

Parti kurmayları, Türkiye genelindeki istifa oranının yüzde 46 olduğunu belirtti.

CHP'den ayrılan üyelerin yüzde 70'inin ise son iki yılda partiye katılan isimlerden oluştuğu aktarıldı.

Mutlak butlan kararının ardından 50 bin kişinin yeniden CHP'ye üye olduğu bilgisi de toplantıda paylaşıldı.

GERİ DÖNÜŞ TALEPLERİ İKİ KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLECEK

Partiden ayrılanların yüzde 60'ının YENİ Parti'ye de katılmadığı ifade edildi. CHP'ye yeniden dönmek isteyen isimlerin ise iki ayrı kategoride değerlendirilmesi planlanıyor.

Parti kurmayları, geri dönüş taleplerine ilişkin yaklaşımlarını şu sözlerle dile getirdi:

-Koltuk arayanlara, partiyi bölenlere, şaibeli isimlere mesafeliyiz. Bu isimlerin geri dönüşünü istemiyoruz.

-Geri dönüşün kişisel hesaplar üzerinden değil, partiye aidiyet duygusuyla gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyoruz.

-Ancak bir anlık öfkeyle ya da tepkiyle partiden ayrılan herkesi yeniden CHP çatısı altında kucaklamaya hazırız.

-Partiyle gönül ilişkisini sürdürmüş isimlerin yeniden aramıza katılmasını önemsiyoruz.

-Yaşanan ayrılık süreci kimseyi mutlu etmedi. Partimize dönmek isteyenlere kapımız açık.