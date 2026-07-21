CHP lideri Özgür Özel'in grup toplantısında yaptığı veda konuşması sonrası sosyal medyada partiden istifa etmek isteyen çok sayıda kişinin e-Devlet üzerinden üyelik iptali işlemi yapmak istediği yönünde paylaşımlar yapıldı.

'SİSTEMDE YAŞANAN TEKNİK AKSAKLIK'

CHP üyeliğini sonlandırmak amacıyla e-Devlet sistemine giriş yapan bazı kullanıcılar, yoğunluk nedeniyle işlemlerini tamamlayamadı. Üyelik iptali ekranında işlem yapmak isteyen kullanıcıların karşısına, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı" uyarısı çıktı.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada ise çok sayıda kullanıcı, e-Devlet üzerinden üyelik iptali işlemi sırasında aynı hata mesajıyla karşılaştıklarına yönelik paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımların ardından konu kısa sürede gündem oldu.

İLK İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİ

Özel'in açıklamaları sonrası partiden ilk istifa eden milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan olmuştu. Bakan açıklamasında, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin değerlerini bırakmıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerini, devrimlerini ortada ve kenarda bırakmıyoruz. Bizim ayrıldığımız şey sadece işgal altında olan bir siyasi parti, iktidarın işgali altında olan bir siyasi parti ve onun fiziki mekanlarıdır. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu değerlerine, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucu değerlerine sahip olarak bir başka partiye gidiyoruz, bu değerleri yaşatmak için” ifadelerini kullanmıştı.