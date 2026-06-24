CHP'de istifa furyasına yeni bir halka daha eklendi. Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın eşiyle birlikte CHP'den istifa ettiği öğrenildi.

Özcan'ın AKP'ye katılacağı yönündeki iddialar bu hamlenin ardından kuvvetlendi.

Edirne yerel basınında yer alan haberlere göre, Özcan'ın Ankara'da bazı temaslarda bulunduğu ve AKP'ye katılacağı iddia ediliyordu.

Son olarak Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifa ederek AKP'nin yolunu tutmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AKP grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, partiye yeni katılımların sinyalini vermişti.

Ayrıntılar gelecek...