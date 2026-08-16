Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli 'mutlak butlan' kararı ile CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, karar sonrası ilk kez 19 Haziran'da Sözcü TV yayınına konuk olmuş ve gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.



Kılıçdaroğlu, konuk olduğu programda 4-5 Kasım 2023 tarihli CHP 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe yapıldığına yönelik mahkeme kararının gerekçelerini değerlendirmiş ve kurultay davasında itirafçı olan ve "Delegenin iradesi sakatlandı, ben de para aldım" diyen CHP Bitlis eski İl Başkanı Veysi Uyanık'ın ifadelerini referans göstermişti.



Kurultay Davası itirafçısı Veysi Uyanık



İTİRAFÇIYI KAYNAK GÖSTERMİŞTİ



Uyanık'ın delilsiz iddialarını "Bakın itirafçı... Söyledi, her şeyi söyledi. Paralar nasıl gitmiş, ne olmuş hepsini anlattı..." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, oluşturduğu yeni MYK'da ise itirafçı Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık'a da yer vermişti.



İtirafçı Veysi Uyanık'ın oğlu, CHP MYK üyesi Ahmet Hakan Uyanık



Bu atamayı eleştirenlere yanıt veren Kılıçdaroğlu, babasının usulsüz işlerde bulunması nedeniyle oğlunun cezalandırılamayacağını belirterek, Ahmet Hakan Uyanık'ın liyakat esaslarına dayanarak MYK'ya alındığını öne sürmüştü.



AYNI İTİRAFÇI BU KEZ CHP'Yİ HEDEF ALDI



Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini 'mûteber' gördüğü itirafçı Veysi Uyanık, bu kez CHP Genel Merkezi'ndeki isimlere yönelik ağır eleştiriler getiren paylaşımlarda bulundu.



Uyanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'deki arınma söylemine göndermede bulunarak "Genel Merkezdeki çeteyi beraber, birlikte ifşa edip gerçek anlamda arınacağız." dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik



Öte yandan, mutlak butlan sürecinde ön plana çıkışı ile CHP içerisinde tartışmalara neden olan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'i de hedef alan Uyanık, "Celal Çelik, sen avukat mısın? Sen parti yöneticisi misin? Sen ne ayaksın... Bekle gör" ifadelerini kullandı.





