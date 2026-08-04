Özgür Özel liderliğindeki bazı milletvekillerinin partiden ayrılarak YENİ Parti'yi kurmasının ardından, CHP’de kurultay sürecine ilişkin iddialar da artış gösterdi. Bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce’nin genel başkanlık için aday olabileceği öne sürüldü.

2018 yılında CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, hakkında ortaya atılan genel başkan adaylığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. İnce, adaylık iddialarını reddederek bu yönde herhangi bir çalışmasının bulunmadığını ifade etti.

“ADAY OLMAK GİBİ BİR DERDİM YOK”

TV100'ün haberine göre İnce, genel başkanlığa aday olacağı yönündeki iddialarla ilgili olarak, “Aday olmak gibi bir derdim yok. Bu konuda hiçbir çalışmam da yok.” ifadelerini kullandı.

“TORUNLARIMLA ZAMAN GEÇİRİYORUM”

Açıklamasında günlük yaşamına da değinen İnce, yazlık evinde torunlarıyla vakit geçirdiğini belirtti. İnce, “Yazlık evimde torunlarımla birlikte zaman geçiriyorum. Emin olun televizyon bile izlemiyorum.” dedi.