CHP'de 91 milletvekilinin istifa ederek YENİ Parti'yi kurmasının ardından, boşalan Grup Başkanlığı ve Grup Başkanvekilliği koltukları için seçim yapıldı.

Grup Başkanı seçiminde Faik Öztrak ve Gürsel Erol yarışırken, Erol'un ilk turda yarışı önde götürmesinin ardından her şeyin Kemal Kılıçdaroğlu'nun telefonuyla değiştiği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun müdahalesiyle bazı milletvekilleri Öztrak lehine kararını değiştirdi. Bunun üzerine Erol, yarıştan çekildi.

Grup Başkanı seçiminde yaşananların ardından Gürsel Erol, Gürsel Eroğlu, Nermin Yıldırım Kara, Engin Altay gibi isimler salonu terk etti. Bu ekibin CHP'yi kurultaya götürmek için bir deklarasyon yayımlayacakları öğrenildi.

17 KİŞİLİK MUHALEFET

Gazeteci Barış Terkoğlu, konuya ilişkin görüştüğü CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç'un ifadelerini aktardı.

Ali Öztunç

Öztunç, Terkoğlu'na yaptığı açıklamada, üçüncü yolcu olarak 17 kişi olduklarını belirtirken, "Amacımız partiyi kurultaya götürmek. En kısa zamanda kurultay istiyoruz. Bu kurultay CHP'nin yeniden ayağa kalkma kurultayı olacak. CHP kimsenin özel malı değildir. Biz CHP'nin kapısına kilit vurulmasın diye partide kaldık. Ama kimileri partiyi özel mülkü gibi görüyor. Bundan sonra parti içinde muhalefet olduğunu görecekler" ifadelerini kullandı.

CHP'de genel başkan adayları için çok sayıda isim konuşulduğuna dikkat çekerken, şu isimleri saydı:

Gürsel Erol, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem İnce, Engin Altay, Orhan Sarıbal, Faik Öztrak, Müslim Sarı