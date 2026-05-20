CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde dönen tartışmalara yönelik önemli ifadeler kullandı.



Kamuoyunda 'mutlak butlan' davası olarak bilinen dosyanın istinaf incelemesi sürerken CHP'ye yeniden 'arınma' çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, 'Bu güzel ülkenin vicdan sahibi, yurtsever ve asil yurttaşlarına…' notuyla paylaştığı videoda CHP yönetimine eleştirilerde bulundu.



SADECE 17 MİLLETVEKİLİ DESTEK VERDİ



Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoyu, halihazırda CHP'de milletvekili olan ve Kılıçdaroğlu'na yakınlığa ile bilinen 14 isim paylaştı.



Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çağrısını paylaşan CHP'li milletvekilleri arasında Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Hüseyin Yıldız, Mahir Polat, Rıfat Nalbantoğlu, Semra Dinçer, Sevda Erdan Kılıç, Barış Bektaş, Ali Fazıl Kasap, Mustafa Adıgüzel, Hasan Öztürkmen, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Ali Karaoba, Kadim Durmaz, İnan Akgün Alp ve Faik Öztrak bulunuyor.





İşte Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında yer alan ifadeleri:

"Değerli dostlarım, cesur yol ve dava arkadaşlarım ve bu güzel ülkenin vicdan sahibi asil yurttaşları…



Bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür sonra ahlakı yok eder ve en sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker.



İşte bu yüzden siyaseti temiz tutmak ve milletin sofrasına bereketi taşımak, bu ülkede siyaset yapan herkesin namus borcudur. Dostlarım, bu ağır sorumluluk herkesten önce ve herkesten daha fazla Cumhuriyet Halk Partililerinin görevidir.

İkincisi, koca bir çınardır Cumhuriyet Halk Partisi! Bu milletin yokluk içinden ayağa kalkma iradesidir. Darbeler görmüştür, boyun eğmemiştir. Kapatılmıştır, teslim olmamıştır. Baskılar yaşanmıştır ama asla diz çökmemiştir, teslim alınamamıştır. Dostlarım, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olan ve milletimizin istiklal iradesinin üzerinde tecelli ettiği bir ruhtur. Ruhaniyete ihanet olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, emanete kara çalınamaz.

Kardeşlerim, hele ki bu ulu çınarın gölgesinde haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla olamaz. Gerektiğinde arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da bilir ama yolundan dönmez. Çünkü bu yürüyüş bir iktidar yürüyüşüdür. Halkın umudunu yeniden ayağa kaldırma yürüyüşüdür.



Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin: Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez. Bin kere toprak olur da bin kez çiçek açar namuslu ve dürüst evlatlarının elinde. Ama eğilip bükülmez.



İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim, ben hakikatin yanında dururum. Bakınız, 70 yılı aşkın ömrünü bu halkın adalet kavgasına adamış, boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal’den hiç kimse başka şey söylemesini asla beklemez. Aklımız nefsimize uymasın. Yolumuz dürüstlükten ayrılmasın. Rehberimiz vicdanımız olsun. Sağlıcakla kalın, benim sevgili yurttaşlarım"



NE OLMUŞTU?



CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'şaibe' iddiaları ortaya atılmış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin görevine son verilmesi talep edilmişti.



Yerel mahkemede yapılan incelemede kurultayın iptaline yönelik talep reddedilirken, dava istinaf incelemesi için Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne sevk edildi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, istinaf sürecinin kendilerine yönelik siyasi bir tehdit aracına dönüştürülmek istendiğini belirtirken, AKP'ye yakın gazeteci ve eski milletvekilleri ise istinaf kararı ile 'mutlak butlan' ilan edileceğini ve CHP'ye yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik edeceğini öne sürmüştü.





