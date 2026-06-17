Mahkeme kararıyla Genel Başkanlık görevine Kemal Kılıçdaroğlu’nun getirildiği CHP’de, çarşamba günü parti açısından kritik gelişmeler yaşanacak.

Mutlak butlan yönetimi, bugün saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda parti yönetimine ilişkin yeni görevlendirme ve atamaların gündeme gelmesi bekleniyor.

CHP kulislerinde, ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın yerine yeni grup başkanvekili atamalarının değerlendirilebileceği konuşuluyor.

Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir il başkanlıklarında da görev değişikliği yapılabileceği belirtiliyor.

ÖZEL'İN KURULTAY PLANI

CHP’de Özgür Özel’e destek veren isimlerin olağanüstü kurultay hamlesi de bugün hayata geçirilecek.

Olağanüstü kurultay talebi kapsamında toplanan yaklaşık 900 delegenin imzasının, CHP Genel Merkezi’ne teslim edilmesi planlanıyor.

Gelişmeyi duyuran CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imzayla çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen illerimizin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz” açıklamasında bulundu.

Kurultayın tedbir kararı gerekçe gösterilerek toplanamaması halinde ise hukuki sürecin devreye sokulacağı belirtiliyor.

Bu durumda Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak kurultay sürecini yürütmek üzere bir çağrı heyeti atanması talep edilecek.

Mahkemenin başvuruyu 15 gün içinde karara bağlaması bekleniyor.

"HAZIRIZ"

Konuya ilişkin tutuklu Ekrem İmamoğlu'ndan da bir açıklama geldi.

İlke TV'ye konuşan İmamoğlu, “Kurultay zorla engellenirse milletin yürüyüşünü hızlandıracak yola siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız” ifadelerini kullandı.

Böylece CHP’de bir yandan yeni yönetimin atacağı adımlar, diğer yandan olağanüstü kurultay talebiyle yürütülen imza süreci aynı gün parti gündeminin merkezinde yer alacak.