CHP'li belediyelere yönelik sabah saatlerinde yeni operasyonlar düzenlendi. Aralarında belediye başkanlarının da olduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından CHP'de kritik saatler başladı. Parti olağanüstü toplanıyor.

İstanbul'da Gaziosmanpaşa, Avcılar, Büyükçekmece; Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediyeleri başkanları hakkında gözaltı kararı verildi. 28 isim gözaltına alındı, üç ismin yurt dışında olduğu, üç ismin başka soruşturmalardan tutuklu bulunduğu, 13 isim hakkında da arama çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul milletvekilleri, PM ve YDK Üyeleri, İlçe Başkanları, Belediye Başkanları, İl Yöneticileri, Kadın ve Gençlik Örgütü İl Başkanları ve İBB Grup Yönetimi ile il başkanlığında bir araya gelineceğini bildirdi.

CHP'DEN SERT TEPKİ

SÖZCÜ TV'ye konuşan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal operasyonlara ilişkin olarak, "Türkiye'ye, demokrasimize geçmiş olsun. Bu operasyonlar maddi gerçeği olmaya yönelikse saygı duyacağız. Burada esasen konu yolsuzluk anlamında suç işlemiş kişilere yönelikse saygı duyacağız. Kim suç işlemişse mutlak suretle sonuna kadar araştırılmalı. Bu amasız, fakatsız şunu söylemeye çalışıyoruz. Bugüne kadar bizim belediyelerimizle ilgili soruşturmayı gerektirecek bir Sayıştay raporu, Sayıştay suç duyurusu ve kararı olmadan adı şafak operasyonu oluyor." dedi.

-Operasyonlar ya cuma, cumartesi sabah ya da bayram öncesi operasyonlar yapılıyor. Burada sürekli bir hedef var. İlk hedef CHP'li belediyeleri nasıl yıpratabiliriz. İstanbul'u bizden kaybettirmek için her türlü yola başvuruyorlar.

-Bu siyasi gözaltılar, iktidarın baskı ve korku rejimini pekiştirme çabasından başka bir şey değil.

-Adalet talimatla değil bağımsız yargıyla tecelli eder. Hukukun üstünlüğü yerine siyasi hesaplarla yapılan müdahalelerdir. Siyasi hesaplarla yapılan müdahaleler adalet duygusunu zedeler.

-Kalkacaksınız bir tarafta operasyonları yapacağız, diğer tarafta anayasayı değiştireceğiz. Nasıl değiştireceksiniz? Yok ülkeye barışı getireceğiz diyorsunuz, nasıl getireceksiniz?