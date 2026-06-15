Mahkeme kararıyla göreve gelen CHP yönetimi tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilen CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır'ın görevleri düşürüldü.
TBMM'nin resmi internet sitesinde iki ismin grup başkanvekili unvanları kaldırıldı.
TBMM'DE İSİMLERİ KALDIRILDI
TBMM'de yaşanan son gelişmede, grup başkanvekillikleri sona eren Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın Meclis'teki makam odalarındaki isimliklerin de kaldırıldığı görüldü.
9 İSİM DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ
Günaydın ve Başarır, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası göreve gelen yönetimin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği isimler arasında yer alıyordu.
İhraç istemiyle disipline sevk edilen isimler arasında CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer bulunuyor.