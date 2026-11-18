CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa "oylamaya hile karıştırma" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi.
Açılan davada mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş’in ‘Seçim Kanunu’na muhalefet’ suçundan 2 yıl 1'er ay hapisle cezalandırılmasına, Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama’nın ise beraatine karar verdi.