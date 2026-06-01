CHP kurultayı için mutlak butlan kararının ardından, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in ekibi kurultay için düğmeye bastı.

Delegeler sabah saatlerinden itibaren kurultay için imza verirken, yeterli imza sayısına saat 16.00 itibarıyla ulaşıldığı bildirildi.

İmza toplama işleminin ise devam ettiği kaydedildi.

İLK İMZA KAYSERİ'DEN

CHP'de genel başkanlık seçiminin de yapılmasını öngören olağanüstü kurultay için 38 delege yazdıkları dilekçeyi CHP Genel Merkezi'ne göndermişti.

CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel de sabah saatlerinde kurultaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"İlk imza sabah saat 8'i birkaç dakika geçe Kayseri delegemizden geldi. İlk imza 'Siftahı Kayseri'den bereketi Allah'tan' notu ile geldi. Geçen kurultayda bize oy vermeyen ve bize sert muhalefet eden bir arkadaşımızdan; 'bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir' diyen Kayseri delegemizden geldi. Biz henüz imza vermedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız."