CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

"KİMSE CHP'Yİ MHP İLE KARIŞTIRMASIN"

CHP lideri Özgür Özel, "30 Haziran'da kurultayın iptal edilmesi durumunda ne yapılabilir?" sorusuna Özgür Özel şu yanıtı verdi:

"Biz kayyumu partinin karşısından çevirdik. İBB'ye kayyum atamak için beklediler, onu geri püskürttük. Şimdi böyle bir şey yapmak isterlerse bizi değil onları yıpratacağı açık. Bu kadar CHP birlik ve beraberlik içinde ilerlerken, AKP ile farkı açıyorken cevabı en iyi CHP'liler verir zaten. Bana direnişi örgütlemek ve ona liderlik etmem gerekiyordu. Yaptım. Bana karşı bir saldırı olursa da sahip çıkması gerekenler yapması gerekenleri yapar. CHP'yi kimse MHP ile karıştırmasın. Düne kadar en ağır lafları söylediği AKP'nin baş destekçisi olacak, parti için mücadelenin AKP'nin faydalandığı bir durum olmaz. Kurucusu İsmet Paşa'nın dürüstlüğünden gelen, Bülent Ecevit'in cesaretinden gelen bir gelenekten geliyoruz. 47 yıldır toparlayamıyorduk kendimizi, Ecevit'ten sonra kendimize geliyoruz."

Özel'in açıklamalarının satır başları şöyle:

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da dava açanlardan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da konuya ilişkin açıklama yapması da beklenenler arasında. Sizin bu davayı açan Savaş'a ve konuşmayan Kılıçdaroğlu'na siteminiz var mı?

-Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı partiden ihraç edilmiş biri. Ona bir şey demek nefes israfı. Değmez. Kemal Bey hakkında da kötü bir şey söylemem. Mevcut genel başkanın görevi önceki genel başkanlarını eleştirme özgürlüğüm yok ama onların vardır.

DEM Parti İmamoğlu'na karşı mesafeli mi davrandı?

-Sosyalist Enternasyonalde delegelere Free İmamoğlu dosyaları verildi. DEM Parti'nin özel durumu var. 3 delegesi ve iki eş genel başkan vardı. Eş genel başkanların önünde o yüzden yoktu. Bunu köpürtmek isteyenler var. "Muhalefet Ekrem İmamoğlu'na destek vermedi" demek istiyorlar. Amaç muhalefeti parçalaştırmak ve parçaları yalnızlaştırıp yok etmek.

DEM'i iktidara yanaştırma ve CHP'yi yalnızlaştırma hedefi var mı?

-Bu iki partiye de hakaret. Sen 9 yıldır Demirtaş'ı ve Yüksekdağ'ı içeride tutacaksın. "Benim aklıma böyle bir oyun geldi" deyip DEM'i çağıracaksın. O da gelecek. Kendi kitlesi olan bir parti. Sende siyasetin anahtarı mı var? CHP kimsenin peşine takılmayan, birlikte olması gerektiğinde birlikte olan. Daha kurultaydan bir ay sonraydı. Kuzey Irak'tan şehit haberleri geldi. Önümüze bir kağıt geldi. Terörü lanetlemek için. Bu üs bölgesi karda kışta faydası yokken, barakalaştırılmış çadırda neden vardı, dedik. Şehit cenazesinde üstüme saldırdılar. O caminin ilçesini yüzde 60 ile aldık.

Mansur Bey de aday olursa bu kez hedef o olabilir mi?

Mansur Bey benim gözümde her göreve layık biri. İşini de en iyi şekilde yapıyor. Bir yedek yok. Onu alır Adana'da Zeydan Karalar var. Muğla var Aydın var Eskişehir var. Ben sadece yokum bu süreçte. Kendime genel başkan olduğum gün bu hesapların içinde olmayacağıma söz verdim.

"Menemen yapmam seninle"

Özel anayasa değişikliği tartışmalarına yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:

"Sen AİHM kararları uymayacaksın, AYM kararlarına uymayacaksın. Muhalifleri içeri atacaksın, sürekli yargı eliyle disipline etmeye çalışacaksın. Sonra olay eksiksiz demokratik bir ülkede geçiyormuş gibi, 'gelin Anayasa yapalım'. Menemen yapmam seninle, Anayasa mı yapacağım?

Anayasa masası toplumsal mutabakat masasıdır. Sen devleti öyle bir yönet ki bununla yapılır desinler. Benim bu şartlarda o masaya oturmam kendimi inkar etmem demek. Ben arkamda kimseyi bırakıp Erdoğan ile anayasa yapmam."