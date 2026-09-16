CHP’nin butlan yönetiminin Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK ) toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde toplantı gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarı, kongre sürecine ve temyiz başvurusuna ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

‘TEMYİZ BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİK’

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongrelerini ve kurultayını —bu kongrelerin sonucundaki kurultayını— her türlü hukuki tartışmadan uzak, her türlü hukuki ihtilaftan ya da şaibeden uzak bir biçimde, açık, net ve şeffaf biçimde yapabilmeyi teminen biz bu kararın bir an önce kesinleşebilmesi için Yargıtay'a yapmış olduğumuz temyiz başvurusunu geri çekmiş bulunuyoruz. Buradaki amaç budur, dolayısıyla bunun etrafında tezvirat üretmeye gerek yoktur.

‘HUKUKİ TARTIŞMALAR BEYHUDEDİR’

Burada bizden başka davacılar da vardı, bu davacılar da davalarını çektiler. Dolayısıyla artık bizim kurultayı yapmamızın önünde ve kongreleri suhuletle, hukuka uygun biçimde gerçekleştirmemizin önünde hiçbir engel kalmamıştır. Dolayısıyla burada hala bir Yargıtay denetiminin olacağı biçimdeki değerlendirmeler doğru değildir. Feri müdahillik talepleri ve başvuruları olmuştur biliyorsunuz; Parti Meclisi, önceki dönem Parti Meclisi üyeleriyle, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleriyle... Ancak ana davacı Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için ve Cumhuriyet Halk Partisi ana davacı olarak bundan vazgeçtiği için feri müdahillik bir temyiz şartı yaratmıyor mevcut hukuka göre. Dolayısıyla bu konudaki tartışmalar, hukuki tartışmalar da beyhudedir.

‘4 DAVACI DAHA VARDI’

Yine davacı... Bize mesela tartışılan konulardan biri de şuydu: ‘Madem bunu çekmeye yetkiniz vardı, niye bunu daha önce çekmediniz? Daha önce çekmiş olsaydınız ne gibi hukuki engeller vardı?’ Bir defa bizim davayı çekiyor olmamız bu temyiz sürecini ortadan kaldırmıyordu. Çünkü 4 davacı daha vardı. Bu davacılar davalarını çektikten sonra biz bunu gerçekleştirdik; birincisi bu. İkincisi, biliyorsunuz, biz yetkisiz bir biçimde, Sayın Özgür Özel'in butlan kararından sonra hiçbir yetkisi kalmadığı halde kendisinin Cumhuriyet Halk Partisi adına bu başvuruyu yapmış olmasını, yetkisiz olduğunu kabul ederek, yetkisiz olduğunu düşündüğümüz halde onun o anki iradesine, o anki psikolojik ortamda o anki iradesine saygı duyarak kararımızı geri çekmemiştik.

‘ZORUNLU HALE GELDİ’

Ancak sonraki siyasal gelişmeleri hepimiz biliyoruz. Sonraki siyasal gelişmeler içerisinde bir siyasal ayrışma, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği dışına çıkma, bunu tartışma, gereksiz hukuki zorlamalar ve bununla ilgili tartışmalar ortaya çıkınca bu sürecin artık bu şekilde taşınamayacağını da açık biçimde gördük. Peşinden bir adli tatil süreci başladı. Adli tatil sürecinde de bunu gerçekleştirmemiz mümkün olmadığına göre ve diğer 4 davacı da temyiz başvurusunu geri çektiğine göre artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci sonlandırması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerindeki, kongrenin üzerindeki bu tür tartışmaları ortadan kaldırmak zorunlu hale geldi. Bu zorunluluğun sonucu olarak da biz bu davamızı çekmiş olduk kararın kesinleşmesi için.

‘1-1,5 AYDA KESİNLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ’

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreleri ve kurultayının önünde hiçbir hukuki engel bu aşamadan sonra kalmamıştır. Karar kesinleştikten sonra —bu kararın da yaklaşık 1-1,5 aylık bir sürede kesinleşeceğini düşünüyoruz— bizim hukuki değerlendirmelerimiz budur.