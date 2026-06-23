CHP'de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu.

Müslim Sarı CHP'de 'olağan' kurultay takviminin eylülde başlayacağını söylerken, Antalya ve Kayseri İl Başkanlarının da görevden alındığını duyurdu.

Sarı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

CHP'li belediye başkanlarının istifasını konuştuk. 19 kişi AKP saflarına gitti. Bunu doğru bulmuyoruz. Burada özeleştiri de yapılmalı.

Santaj yapıldı geçti yaklaşımını eksik buluyoruz. Arkadaşlar geçtiğimiz hafta imza getirdi. Biz değerlendirme yaptık. Elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi devam ediyor. Kongre sürecini başlatmak için karar aldık. Eylül ayının ilk haftasından itibaren kongre sürecini başlatacağız.

Ayrıca Sarı, Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı görevden alındığını açıkladı.

Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı

CHP Kayseri İl Başkanlığı'na Okan Marzıoğlu, CHP Antalya il başkanlığına Hasan Şahin atandı.

Sarı, görevden almalara ilişkin şunları kaydetti:

İki ilimizle ilgili örgütlerimize yönelik değerlendirmeler yapıldı. Yurt dışı örgütlerimize ilişkin de bir değerlendirme gerçekleştirildi. Yurt dışı örgütlerimizin içinde bulunduğu durum, genel bir yeniden yapılanma süreci çerçevesinde ele alındı ve bu kapsamda alınacak kararlara ilişkin çerçeve bir görüşme yapıldı. Türkiye'deki iki ilimizle ilgili de iki karar alındı. Bunlardan biri Kayseri ile ilgili. Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun feshedilmesine karar verdik. Mevcut il başkanının yerine Okan Marzoğlu arkadaşımızı il başkanı olarak görevlendirdik. Kendisi önceki dönemlerde Kayseri'de ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştu. Kayseri İl Örgütü'nün ve disiplin kurulunun feshedilmesinin yanı sıra disipline sevk işlemi de söz konusu.

Antalya ilimizde ise yalnızca örgüt feshi kararı aldık. Orada herhangi bir disiplin uygulaması bulunmuyor. Antalya İl Yönetimi'ni görevden aldık. Yerine yine önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin'i il başkanı olarak atadık. Önümüzdeki günlerde bu arkadaşlarımız kendi il yönetimlerine ilişkin çalışmalarını tamamlayıp bize sunacaklar.