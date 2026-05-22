CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında 'Mutlak Butlan' kararı verdi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu'nu partiye Genel Başkan olarak atadı. Kararın ardından binlerce partili Genel Merkez önünde Özgür Özel yönetimine destek için toplandı. 'SUÇUMUZ KONTROLLÜ MUHALEFETİ REDDETMEK' CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Merkez önünde karara tepki için toplanan kalabalığa sesleniyor. Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "- Bizim suçumuz kontrollü muhalefet olmayı reddetmek, paşa paşa konforlu muhalefet koltuğunda oturmayıp millet için iktidarı hedeflemek. Mesele CHP meselesi değildir. Mesele halkın meselesidir. - Mesele milletin sofrasından gidenlerin hesabını sormaktır. Milletin bozulan huzurunu geri getirmeye çalışmak, küçülen ekmeğini büyütmeye azmetmektir. Mesele müesses nizama itiraz edip AK Parti'nin kara düzeninin çarkına çomak sokmaktır, mesele budur. - CHP milletin partisidir. Atanmış kayyımlar bu partiyi yönetemezler, CHP'yi AK Parti'nin butlan kolları yönetemez, yönettirmeyiz - Sandığı ve seçme seçilme hakkını savunuyoruz. Bu yaşadıklarımız yarının iktidarının doğum sancılarıdır. Katlanacağız katlanacağız en sonunda biz kazanacağız. AK Parti yaşlanmış, yorulmuş, tükenmiştir." AYRINTILAR GELİYOR

