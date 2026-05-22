CHP’de “mutlak butlan” tartışmaları siyaset gündemindeki sıcaklığını korurken, gözler parti içindeki olası yeni gelişmelere çevrildi.

'GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA OTURURSA'

Mahkemenin kurultaya ilişkin verdiği kararın ardından eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel merkeze dönüp dönmeyeceği tartışılırken, kulislerde dikkat çeken iddialar konuşulmaya başlandı. TV100 yayınında konuşan gazeteci Sinan Burhan, Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturması halinde bazı milletvekillerinin partiden ayrılabileceğine dair bilgiler aldığını öne sürdü.

'3 VEKİL İSTİFA EDECEK'

Burhan, gün içerisinde görüştüğü bir kaynağa dayandırdığı açıklamasında, “Bugün akşamüzeri önemli bir kaynağımla görüştüm. Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra 3 milletvekili partiden istifa edecek. Bu isimler Adnan Beker, Ümit Dikbayır, Cemal Enginyurt” ifadelerini kullandı.

'BİR İSİM DE BEN EKLİYORUM'

Programda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Barış Yarkadaş da kulislerde konuşulanlara ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. Yarkadaş, “Bir isim de ben ekliyorum. Sonradan partiye gelen isimlerden bir milletvekili daha Kemal Bey genel merkeze girdiği gün partiden istifa edecek” dedi.