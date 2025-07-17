Cumhuriyet Halk Partisi'nde kongre süreci başlıyor. Kongre süreci partinin 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında kararlaştırıldı.
Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"14 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında partimizin olağan işleyişi gereğince, ilçe kongresi delege seçimleri ile ilçe ve il kongreleri takvimi süreci başlamış bulunmaktadır. Erken seçim sandığını getirmek için yürüyen mücadelenin devam edeceği ve olası erken seçim kararı kapsamında ara verileceği kararlaştırılan kongreler sürecinde; 13 Ağustos 2025 tarihi, ilçe kongresi delege seçimlerinin başlangıç tarihidir. İlçe kongreleri 13 Eylül 2025 tarihinde başlayacak, il kongreleri ise 5 Ekim 2025 tarihinde başlayarak, 5 Kasım 2025 tarihinde tamamlanacaktır.
Cumhuriyet Halk Partisi, tüm örgütü ve kurullarıyla birlikte Türkiye’yi hukuk devleti, demokrasi ve sosyal adalet temelli yarınlara taşıma kararlılığında çalışmalarına devam etmektedir."