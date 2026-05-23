CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili mahkemeden çıkan 'Mutlak Butlan' kararı, parti içinde siyasi gerilimi artırdı.
CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Genel Merkez ve Genel Başkan Özgür Özel'e destek için bildiri yayınladı.
AHMET AKIN İMZALAMADI İDDİASI
İddiaya göre toplantıda metnin imzaya açılması sırasında salonda görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu döneminde MYK üyeliği yapan ve eski yönetime yakınlığıyla bilinen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın bildiriyi imzalamayı reddettiği öne sürüldü.
İddialara göre Akın, hazırlanan metne karşı çıkarak “Bu bildiride imzam olmaz” ifadelerini kullandı ve toplantıdan ayrıldı.