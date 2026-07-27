Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, Sözcü TV’de Damla Doğan Tuncel'in hazırlayıp sunduğu “Haber Saati” programında CHP’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

CHP'NİN KULLANDIĞI SALONLAR ARTIK YENİ PARTİ'NİN

Yazıcıoğlu, CHP’nin TBMM’de kullandığı grup alanlarının Yeni Parti tarafından kullanılmasının planlandığını söyledi. Ayrıca grup bünyesinde çalışan uzman ve danışmanlardan 3 kişi dışında büyük bölümünün Yeni Parti’ye geçiş hazırlığında olduğunu ifade etti.

CHP’nin üçe bölündüğünü öne süren Yazıcıoğlu, Özgür Özel’in partiden ayrılmasıyla ana muhalefet gücünün de Yeni Parti’ye geçtiğini dile getirdi. CHP içinde ise iki ayrı grubun kaldığını belirtti.

Bu gruplardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden oluştuğunu ifade eden Yazıcıoğlu, diğer grubun ise parti tabanıyla güçlü bağları olan ve örgüt içinden gelen isimlerden meydana geldiğini söyledi. Bu ikinci grubun, Kılıçdaroğlu’nun görevine devam etmemesi gerektiğini düşündüğünü ancak partinin kurumsal yapısının korunmasını istediğini aktardı.

'KURULTAYSIZ OLMAZ' BİLDİRİSİ

Söz konusu grubun Kılıçdaroğlu’ndan olağan kurultay talep ettiğini belirten Yazıcıoğlu, Kılıçdaroğlu’nun yeniden adaylık için kapıyı açık bıraktığını da ifade etti.

Parti içinde yaşanan ayrışmanın belirginleştiğini söyleyen Yazıcıoğlu, bazı milletvekillerinin “Kurultaysız olmaz” şeklinde bir bildiri hazırlığında olduğunu da sözlerine ekledi.