CHP'de Özel'in Parti Sözcüsü Zeynel Emre, yarın kurultay için Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapacaklarını duyurdu.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından kurultay ve yeni parti iddiaları gündemden düşmezken, son hamleyi Özel cephesinin Parti Sözcüsü Zeynel Emre açıkladı. Emre, "Makul, yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için yarından itibaren başvuru yapacağız. Kurultay yapmak için çağrı heyeti oluşturuluyor. Üç kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere görev yapıyor. Sadece partiyi kurultaya götürüyor. Başvurumuzu yarın yapacağız" ifadelerini kullandı.

Emre açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Butlan kararına karşı başvurumuz Yargıtay'da duruyor. Türkiye'nin bir hukuk devleti açısından en azından nabzının attığını görmek için Yargıtay'dan çıkacak kararı görmek, duymak isteriz. bu kararın da yargının adli tatile girmeden verilmesinin elzem olduğunun altını çizelim. Farklı seçenekleri elbette tartışıyoruz. İnsanları, halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun seçime girmek için hazırlıkları yapıyoruz. Bizim yürüdüğümüz yol iktidar yolu. Adli tatil öncesinde verilecek bir kararı önemsiyoruz. büyük bir beklentimiz var. Bununla birlikte de her ihtimale karşı hazırlıkları yaptığımızın altını çizelim.

Makul, yasal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için yarından itibaren başvuru yapacağız. Kurultay yapmak için çağrı heyeti oluşturuluyor. Üç kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere görev yapıyor. Sadece partiyi kurutlaya götürüyor. Başvurumuzu yarın yapacağız.

Türkiye'nin hiçbir yerinde bağış kampanyamız yok. Bizlerin ağzından duymadığınız hiçbir şeye inanmayın. "

Ayrıntılar gelecek...