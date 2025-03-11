DEM Parti’nin ziyaretinden sonra CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı.

Genel Başkan Özgür Özel toplantıda sürece ilişkin gelişmeleri değerlendirildi.

CHP yöneticileri, 'Kürt meselesinin' Türkiye’nin demokratikleşme çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı. Hukuksuzlukların, anayasa ihlallerinin ve kayyum uygulamalarının devam ettiği belirtildi.

Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmediği ve iç politikaya malzeme edilmeye çalışıldığını ifade eden yöneticiler, Erdoğan’ın sorumluluk alması gerektiğine işaret etti.

Bir süredir Özgür Özel’in bu konuda Meclis’i işaret eden açıklamaları bulunuyordu. Parti yöneticileri de çözümün merkezinin TBMM olduğunu vurgulayarak, geçmişteki süreçlerde de benzer yanlışların yapıldığını dile getirdiler.

'BAHÇELİ'NİN ŞİFRELERİNİ ÇÖZMEK ZORUNDA DEĞİLİZ'

Parti yöneticileri, “Bir komisyon oluşturulması, partilerin iş birliği yapması ve partiler arası diyaloğun sürdürülmesi önemli. Biz Bahçeli’nin şifrelerini çözmek zorunda değiliz. Şifreli siyaset yapmasınlar” dedi.

'AKP TÜM ANKETLERDE 2. ÇIKIYOR'

CHP’nin, Anayasa değişikliği sürecinde kesinlikle yer almayacağı ve Anayasa’ya uymayan biriyle Anayasa’nın tartışılmayacağı da ifade edildi.

Ayrıca CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda, AKP’nin anketlerde düzenli olarak ikinci sırada yer aldığına da dikkat çekildi.