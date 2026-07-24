CHP’de Parti Okulu’nun çalışmaları ve eğitmenlerin tutumlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na atanmasının ardından Bülent Ecevit Siyaset Okulu’nda görev yapan aktif eğitmenlere ilişkin hazırlanan değerlendirme metninde, bin 116 eğitmenden979’unun “butlan yönetimi” olarak nitelendirilen yönetime karşı tavır aldığı, yalnızca 12 eğitmenin ise Kılıçdaroğlu’na destek verdiği belirtilmişti. Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, tartışmaların ardından yaptığı açıklamada Parti Okulu’nun faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti.

“EĞİTİM MERKEZİ OLMAKTAN ÇIKARILMIŞTI”

Kaya, Parti Okulu’nun geçmiş dönemde işlevsiz hale getirildiğini savundu. CHP Parti Okulu sistemlerinde 4 bin 740 eğitmenin yer aldığını, aktif eğitmen sayısının ise bin915 olduğunu belirten Kaya, bazı eğitmenlerin önceki dönemde eğitim çalışmalarının dışında bırakıldığını öne sürdü. Kaya, “Eğitmenlerimizin ciddi bir kısmı, ilgili ekibin dönemindeki çalışmalara katılmak istememiş ya da seçkinci bir tutumla eğitimlerde görev verilmeyerek dışarıda bırakılmıştır” ifadelerini kullandı Parti Okulu’nun önceki dönemde faaliyetlerinin durdurulduğunu iddia eden Kaya, “Bir buçuk yıl boyunca tek eğitim modülü dışında eğitim faaliyetleri fiilen durduruldu. Gençlik Eğitimleri ve Belediye Meclis Üyeleri İçin Yerel Yönetim Eğitimleri bitirildi. Parti Okulu binası eğitim merkezi olmaktan çıkarılarak Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi olarak kullanılmaya başlandı, derslikler makam odalarına dönüştürüldü” dedi.

“PARTİ OKULU’NU YENİDEN FAALİYETE GEÇİRDİK”

Göreve gelmelerinin ardından Parti Okulu’nu yeniden yapılandırdıklarını belirten Kaya, Bülent Ecevit Yerleşkesi’nde eğitim faaliyetlerinin yeniden başladığını söyledi. Kaya, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda Bülent Ecevit Yerleşkesi’nde Parti Okulu’nu yeniden faaliyete geçirdik. Derslikleri yeniden düzenleyerek eğitim yapılabilir hale getirdik, eğitim malzemelerini tekrar topladık ve Parti Okulu’nu asli görevine, örgütün eğitim merkezi olma kimliğine yeniden kavuşturduk” diye konuştu. Kaya, yeniden başlayan çalışmalar kapsamında Kadın Kolları Merkez Yönetimi’nin ilk yönetici eğitiminin Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildiğini, ardından Ankara İl Yönetimi’nin yönetici eğitimlerinin tamamlandığını aktardı.

70 İLİ KAPSAYAN EĞİTİM TOPLANTISI

Parti Okulu kapsamında Ankara’da 22 ilin doğrudan temsil edildiği, 70 ili kapsayan koordinasyon ve eğitim toplantısı düzenlendiğini belirten Kaya, il yönetimlerine yönelik eğitim programlarının devam ettiğini söyledi. Planlanan eğitim programları şöyle: 24 Temmuz: Antalya 26 Temmuz: Bursa 27 Temmuz: İzmir 1 Ağustos: Gaziantep 2 Ağustos: Adana 8 Ağustos: Kayseri 9 Ağustos: Malatya 15 Ağustos: Erzurum Kaya, yönetim kurulları oluşturulan tüm il ve ilçelerde de Parti Okulu eğitmenleri tarafından eğitim çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade etti.

“PARTİ OKULU HİÇBİR GRUBUN KULLANIM ALANI DEĞİLDİR”

Parti Okulu’nun çalışmadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan Kaya, “Gerçek olan; Parti Okulu’nun bugün Türkiye’nin dört bir yanında örgütümüzü eğitmeye, güçlendirmeye ve iktidar yürüyüşüne hazırlamaya devam ettiğidir”dedi. Kaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Parti Okulu; kişisel hesapların, hizipçiliğin ya da paralel yapılanmaların değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurumsal eğitim yuvasıdır. Düne kadar emek vermiş bütün eğitmenlerimiz bizim yol arkadaşımızdır. Parti Okulu felsefesine, örgüt disiplinine ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel değerlerine bağlı bütün eğitmenlerimizi birlikte üretmeye, birlikte öğrenmeye ve birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz. Biz polemik üretmiyoruz. Biz eğitim programları üretiyoruz. Biz ayrıştırmıyoruz. Biz örgütümüzü büyütüyoruz. Çünkü Parti Okulu iktidar yoludur.”