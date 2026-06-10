Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Toplantısında konuşacağını duyurmasının ardından CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel de aynı saatte kürsüye çıkacağını belirtti.



Dün sabah saatlerinde TBMM önünde başlayan kalabalık, kısa sürede Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri arasında arbedeye neden olurken, Kılıçdaroğlu geri adım atarak grup toplantısını CHP Genel Merkezine taşıma kararı aldı.



VEKİLLERİN DAĞILIMI BELLİ OLDU



Özel'in TBMM'deki toplantısının hemen ardından CHP Genel Merkezinde Kılıçdaroğlu'nun konuşması, parti içindeki vekil dağılımını da gözler önüne serdi.





İşte Özel'i TBMM grubunda dinleyen 96 CHP'li milletvekilinin isimleri:



Mahmut Tanal, Bülent Tezcan, Burhanettin Bulut, Murat Bakan, Seyit Torun, Tahsin Ocaklı, Aşkın Genç, Cumhur Uzun, Süleyman Bülbül, Asu Kaya, Gizem Özcan, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gökan Zeybek, Ednan Arslan, Bekir Başevirgen, Mehmet Güzelmansur, Deniz Yücel, Salih Uzun, Fethi Açıkel, Sibel Suiçmez, Fahri Özkan, Orhan Sümer, Deniz Yavuzyılmaz, Servet Mullaoğlu, Aykut Kaya, Adnan Beker, Namık Tan, İsmail Atakan Ünver, Cavit Arı, Tekin Bingöl, Talih Özcan, Mühip Kanko, Utku Çakırözer, Hasan Öztürk, Gamze Taşcıer, Reşat Karagöz, Okan Konuralp, Gökçe Gökçen, Evrim Rızvanoğlu, İbrahim Arslan, Gülcan Kış, Mehmet Tahtasız, Aylin Yaman, Talat Dinçer, Selma Aliye Kavaf, Aliye Coşar, Ulaş Karasu, Suat Özçağdaş, Ayhan Barut, Türkan Elçi, Özgür Ceylan, Murat Çan, Süreyya Öneş Derici, Şeref Arpacı, Ümit Özlale, Nail Çiler, Yunus Emre, Özgür Erdem İncesu, Müzeyyen Şevkin, Melih Meriç, Murat Emir, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Ensar Aytekin, İzzet Akbulut, Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Metin İlhan, Hikmet Yalım Halıcı, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Nimet Özdemir, Yüksel Taşkın, Ayça Taşkent, İsmet Güneşhan, Eylem Ertuğ Ertuğrul, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Evrim Karakoz, Turan Taşkın Özer, Ali Gökçek, Elvan Işık Gezmiş, Bilal Bilici, Mustafa Sarıgül, Kayıhan Pala, Seda Kaya Ösen, Mustafa Erdem, Umut Akdoğan, Harun Özgür Yıldızlı, Zeynel Emre, Kayıhan Pala, Serkan Sarı, Yaşar Tüzün, Cem Avşar, İlhami Özcan Aygun, Sezgin Tanrıkulu, Doğan Demir.



Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezinde dinleyen 18 milletvekilinin listesi de belli oldu:



Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, İnan Akgün, Barış Bektaş, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Semra Dinçer, Ali Fazıl Kasap, Sevda Erdan Kılıç, Nurten Yontar, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Enis Berberoğlu, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Rıfat Nalbantoğlu.





23 VEKİL TOPLANTILARA KATILMADI



Her iki toplantıya da 23 milletvekili katılmadı. Listedeki bazı isimler çeşitli mazeretler nedeniyle toplantıya katılamazken, büyük bölümü ise 'tarafsız' kaldıkları iddiasıyla iki isimden birini tercih etmedi.



İki toplantıya da katılmayan vekiller şu şekilde:



Hasan Öztürkmen, Ali Karaoba, İnan Akgün, Barış Bektaş, Mustafa Adıgüzel, Hüseyin Yıldız, Gamze Akkuş İlgezdi, Mahir Polat, Semra Dinçer, Ali Fazıl Kasap, Sevda Erdan Kılıç, Nurten Yontar, Deniz Demir, Orhan Sarıbal, Enis Berberoğlu, Faik Öztrak, Kadim Durmaz, Rıfat Nalbantoğlu.











