CHP’de yeni haftanın en önemli gündem başlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) grup toplantısı oldu.
9 Haziran Salı günü Meclis’te kürsüye kimin çıkacağı merak konusu.
Mutlak butlan kararının ardından CHP'nin genel başkanlık koltuğuna atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarının, salı günü grup toplantısında Kılıçdaroğlu’nun konuşma yapacağını ifade ettiği belirtiliyor.
CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ise Genel Başkanlığı dönemindeki MYK’yı Meclis’te topladı.
Özel, yaptığı açıklamada, “Grup başkanvekili arkadaşımız gerekli başvuruyu yapıyor. Benim açacağım grup toplantısı yapılacak” ifadelerini kullandı.
İSİMLERİ HEDEF ALABİLECEĞİ İDDİASI
Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın gerçekleştirileceği öne sürülen grup toplantısında sert mesajlar vermesinin beklendiği ifade ediliyor.
Parti kulislerinde, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında bazı isimleri doğrudan hedef alarak eleştiriler yöneltebileceği konuşuluyor.
Toplantı içeriğinde parti içi tartışmaların yanı sıra güncel siyasi gelişmelere ilişkin mesajların da yer alabileceği belirtiliyor.