Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu, bin 9 günün ardından TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu’nun 40 dakika süren konuşmasında kurultay konusuna hiç değinmemesi, CHP'de kalan bazı milletvekillerinin sert tepkisine neden oldu.

"SARAY'IN BİÇTİĞİ ROLÜ OYNUYOR"

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, partinin bir an önce kurultaya götürülmesi şartıyla CHP'de kalan 'Üçüncü yolcu' milletvekilleri, mevcut yönetimin kurultaydan kaçan bir tablo çizdiğini belirtti. CHP'nin Saray ile birlikte hareket ettiği yönündeki algıya dikkat çeken bir milletvekili, "'CHP, Saray’ın biçtiği rolü oynuyor, Saray ile hareket ediliyor’ etiketinden bu şekilde sıyrılamazsınız. Partinin bir an önce kurultaya götürülmesi gerekiyor. Mahkeme bu yönetimi, ‘Halkın sorunlarını gündeme taşısın’ diye getirmedi, partiyi kurultaya taşısın diye göreve getirdi” değerlendirmesinde bulundu.

VİSKİ AÇIKLAMASINA TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki "Biz, ellerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerleyiz" ve "Saray şürekâsına açıkça her yerde meydan okuruz" ifadeleri de partililerin hedefi oldu. İsim vermeden YENİ Parti'yi kuran isimlerin işaret edildiğini savunan milletvekilleri, birlikte yol yürünen arkadaşların iktidar yargısı önüne atılmasının halk nezdinde güvensizlik yaratacağını ve bu durumun partiye zarar vereceğini vurguladı.