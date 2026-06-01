Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de yaşanan kriz şimdi de genel seçimlere katılamama riski doğurdu. Yasaya göre siyasi partiler büyük kongrelerini en çok üç yıl içinde yapmak zorunda. CHP kurultayları iptal edildi ve 26 Temmuz 2020’deki 37’nci kurultay esas alınarak 2020’ye dönüldü. 6 yıllık boşluk doğdu. Yasada “İki kez üst üste büyük kongresini yapmayan partinin seçime katılamayacağı” hükmü devreye girdi. CHP 26 Temmuz 2026’ya kadar kurultayını yapmazsa, genel seçimlere katılamama riski doğdu.

2020’YE DÖNÜLDÜ

Eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada siyasi partiler kanununun 14 ve 36. maddelerinin en geç 3 yıllık sürede büyük kurultay yapılmasının zorunlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İki kez üst üste kongre ya da kurultayını yapmayan siyasi parti ise seçime girme yeterliliğini kaybeder. Grubu olması da değişen yasa gereği bunu etkilemiyor. İstinaf CHP’nin kongrelerini mutlak butlan ile iptal etti ve 2020’ye dönüldü. Şimdi iki kez üst üste kongresini yapmamış olma tartışılıyor. Ancak İstinaf Mahkemesi’nin kararı yok hükmündedir. Siyasi partinin kurultayını iptal yetkisi yoktur. Demokrasimiz açısından da son derece olumsuz bir karardır. YSK bu konuda devreye girmeliydi. Çözüm Yargıtay’ın istinafın kararını iptal etmesidir. Böylelikle tüm tartışmalar da sona erer. Zaten yok hükmünde olan bir karar ortadan kalkar.”

YENİ PARTİ İŞİ ZOR

Türk, CHP’den kopacak bir grubun yeni bir parti kurmasını da tasvip etmediğini belirterek “Atatürk’ün partisi terkedilmez” dedi ve yeni partinin bu yılın sonbaharında baskın seçim olması durumunda örgütlenme zamanlaması açısından seçime girmesinin de çok zor olduğunu kaydetti.

PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ KURULTAY SON SAYILDI

Özgür Özel’in 2023’te kazandığı 38. Kurultay yok hükmünde sayıldığı için, 2020’deki kurultay son olarak kabul ediliyor. Pandemi nedeniyle mart ayında yapılması gereken CHP 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz 2020’de Bilkent Üniversitesi Odeon’da yapıldı. Covid nedeniyle katılımın az olduğu kurultayı, tek aday Kemal Kılıçdaroğlu 1251 delegenin oyuyla kazandı.

2022’deki düzenlemeyle geldi

31 Mart 2022’de 7393 sayılı yasa ile Siyasi Partiler kanununda değişiklik yapıldı. CHP’nin İYİ Parti’ye 15 ödünç milletvekili vererek genel seçime katılmasını sağlamasının ardından yapılan bu düzenleme ile “TBMM’de grubu olan partinin genel seçime katılma hakkı elde edeceği’’ hükmü kaldırıldı. Büyük kongrelerini üst üste iki defa yapmayan partinin seçime katılmayacağı düzenlemesi getirildi.

26 TEMMUZ SON

TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkan Vekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı, AKP Sakarya eski Milletvekili ve Gelecek Partisi Genel Başkanvekili Ayhan Sefer Üstün de “CHP 26 Temmuz’a kadar kurultay yapmazsa genel seçimlere katılamaz” ifadelerini kullandı.