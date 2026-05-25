CHP'ye mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'genel başkan' ilan edilmesinin ardından CHP'li Afyonkarahisar ve Aydın İl Başkanlıklarının Facebook hesapları Kılıçdaroğlu yönetimindeki genel merkeze geçti.

CHP Afyonkarahisar ve Aydın il başkanlıklarından yapılan açıklamada, Facebook hesaplarının kontrolünün tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Genel Merkez'e geçtiğini ve bu hesaplardan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

İKİ İL BAŞKANLIĞINDAN ART ARDA AÇIKLAMA

CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı resmi Facebook sayfasındaki yönetici yetkilerinin kaldırıldığını ve bu hesaptan yapılacak paylaşımların kendilerine ait olmayacağını açıkladı.

Benzer bir açıklama da Aydın İl Başkanlığı'ndan gelirken, açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu kontrolündeki Genel Merkez yönetiminin il başkanlığına ait Facebook hesabının kontrolünü devraldığını belirtildi.

Söz konusu illerin belediyeleri de AKP'ye geçmişti. CHP'den seçilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP'nin yolunu tutmuştu.