Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in son kez CHP Grup kürsüsünde konuşması beklenirken, toplantı salonunda "Özgür Başkan Özgür Gelecek" sloganları atılıyor. Toplantı salonunun coşkusunu ise Sözcü TV görüntüledi.

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak, CHP Grup Toplantısı öncesinde salonunda yaşananları aktardı.

Irmak, CHP Grup toplantısı salonundan şunları aktardı.

"Bugün CHP açısından önemli bir gün. Çünkü Özgür Özel ve onunla birlikte yürüyenlerin bugün farklı bir yola gideceğinin ilanı aslında. Özgür Özel yeni partinin kurulacağını işte bugün burada duyuracak ve bugünden sonra da o yürüyüş aslında resmen başlayacak ama dilekçe sonrasında verilecek. Henüz dilekçe verilmedi. Gelecek hafta verilmesi bekleniyor ve sonrasındaysa kurultay yapılması bekleniyor.

Kurucular kurulu 30 kişiden oluşacak ve onların da dilekçeyi verirken netleşmesi o isimlerin bekleniyor. Aslında isimler yavaş yavaş netleşti. Bugün Özgür Özel Grup toplantısının ardından il başkanlarıyla bir araya gelecek. 74 il başkanı imza vermişti. Bugün onların özelle bir arada olması bekleniyor ve tabii yarın Kemal Kılıçdaroğlu'nun merkez yönetim kurulu toplantısı var orada bu isimlerin ihracı yani bugün il başkaları toplantısına katılanların ihracında söz konusu olabilir ama bugün. Bugün Özgür Özel cephesi için hareketli zaman zaman duygusal ama yeni bir yolunda. Burada başlangıcının görüldüğü bir grup toplantısı olacak."

'SONUÇ ALSAK BİLE OLMASI GEREKEN BİR İHTİMAL'

Özel'in kürsüye gelmesinden önce Sözcü TV'ye konuşan İzmir milletvekili Gökçe Gökçen ise şunları kaydetti:

Şöyle tabii Genel Başkanımız çok önemli açıklamalarda bulunacak. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özer bizler de bugün her hafta olduğu gibi grup toplantımız için buradayız. Fakat tabii önemli bazı tarihler vermiştik. 20 Temmuz ve 26 Temmuz. 20 Temmuz Yargıtay'ın adli tatil başlamadan önce karar verebileceği son günde aslında yani Eylül ayına kalmaması için daha sonra belirsiz bir geleceğe kalmaması için Türkiye'nin demokrasisi adına 26 Temmuzu itibariyle de olağanüstü kuruluşlar yapılmazsa eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime girme yeterliliği riske atılmış oluyor demiştik.

Dolayısıyla bu iki tarih teknik olarak geçtiği için, 26 Temmuz itibariyle olağanüstü kurultayın yapılma ihtimali de artık mümkün de olmadığı için.

Bundan sonra olağanüstü kurultay yapılsa bile, hukuki çabalar sonuç verse bile maalesef riskli bir durumla karşı karşıyayız.

Dolayısıyla yeni parti meselesi ya Cumhuriyet Halk Partisi için de sonuç alınamazsa bir zorunluluk. Ya da sonuç alınsa bile olması gereken bir ihtimal olarak, zorunluluk olarak karşımızda duruyor. Bu grup toplantısı bu bakımdan çok tarihi de önemli. Dolayısıyla bizler de bunların bu sürecin bu şekilde ilerlemesini istemezdik."

Ayrıntılar gelecek...