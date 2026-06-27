Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay taleplerine sıcak bakmayarak parti yönetiminde kapsamlı bir değişim ve tasfiye sürecini başlattı. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Özgür Özel'e yakın isimler olarak gösterilen Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba ve Turan Taşkın Özer hakkında disiplin süreci başlatılması yönünde karar alındı. TASFİYE SÜRECİ TEŞKİLATLARA DA UZANDI Parti yönetiminde yaşanan değişim, il örgütlerine de yansıd MYK ve Parti Meclisi toplantılarının ardından Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Ankara İl Başkanvekili Yüksel Işık ile İzmir İl Başkanı Çağatay Güç görevden alındı. BELEDİYELER İÇİN ÖZEL İNCELEME KURULU OLUŞTURULDU İktidara yakın Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, haklarında yolsuzluk iddiasıyla iddianame hazırlanan belediyeleri incelemek amacıyla özel bir kurul oluşturulduğunu belirtti. Geçen hafta çalışmalarına başlayan kurulda siyasetçilerin yer almadığı, üyelerin önemli bölümünün parti dışından uzman isimlerden oluştuğu ifade edildi. Parti kaynakları, kurulun sabit bir üye yapısına sahip olmadığını, incelenen dosyanın kapsamına göre farklı uzmanların görevlendirildiğini aktardı. Kaynaklar, "MYK'nın bu kurula hiçbir talimatı ya da direktifi yok. Bağımsız bir şekilde uzman isimler iddiaları inceleyip rapor haline getirecekler, değerlendirmelerini sunacaklar" bilgisini paylaştı. Hazırlanacak raporların, ilerleyen dönemde yeni disiplin sevkleri ve ihraç süreçlerinde belirleyici olması bekleniyor. Kurulun ilk aşamada haklarında iddianame düzenlenen belediyeleri tek tek ele alacağı öğrenildi. İncelemelerde mali hareketlilik, şüpheli işlemler, itirafçı beyanları, belgeler ve savunmalar değerlendirilecek. Sürecin sonunda kurul, ulaştığı nihai kanaati içeren kapsamlı bir rapor hazırlayacak.

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