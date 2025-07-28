Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin İl Yönetimi, aralarında yedek üyelerin de bulunduğu dokuz kişinin toplu şekilde istifa etmesinin ardından düştü.
Yönetimde yer alan dokuz üye, istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezine göndererek partiyle olan ilişkilerini sona erdirdi...
İstifa eden üyeler herhangi bir gerekçe paylaşmazken, CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan istifaları doğrulayarak gelişmeyi kamuoyuna aktardı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından CHP Genel Merkezinin Mardin İl Başkanlığını yeniden yapılandırmak üzere harekete geçmesi bekleniyor.