CHP kurultay delegeleri, 833 delegenin olağanüstü kurultay talebi imzasının işleme konulmaması üzerine, Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı. Dilekçede, üç kurultay delegesinin CHP Olağanüstü Kurultayı’nı toplantıya çağırmak üzere çağrı heyeti olarak görevlendirilmesi, kurultayın toplanabilmesi için heyetin görevine başlaması yönünde tedbir kararı alınması talep edildi. Kurultay delegelerinin “açık, ortak ve bağlayıcı iradesinin” sonuçsuz bırakıldığı savunuldu.

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