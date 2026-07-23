Bugün CHP ve Yeni Parti adına hareketli bir gün olacak. CHP’nin Meclis grup toplantısında ‘Yeni Parti’nin startını veren Özgür Özel, bugün milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından milletvekillerinin istifası sunulacak. Gözler yarın verilmesi beklenen dilekçede.

'90'I AŞAN MİLLETVEKİLİ GEÇECEK'

Özel, kaç milletvekilinin istifa edeceğine ilişkin “Cuma ya da pazartesiyi görelim” ifadesini kullanmıştı. CHP'den istifa edip 'Yeni Parti'ye geçecek olan milletvekillerinin 90 kişiyi aşması bekleniyor. Sözcü Muhabiri Bala Ateş Irmak kulis bilgilerini şu sözlerle aktardı:

'BUGÜN TOPLU İSTİFALAR YAPILACAK'

"Yeni partiye adım adım yaklaşıldı. Bugün son toplantı yapılacak. Toplu istifaların da bugün gerçekleşmesi bekleniyor. Bugün Özel milletvekilleri ile kapalı grup toplantısı yapacak. Sonrasında da milletvekillerinin toplu istifası bekleniyor. O istifa sonrası Yeni Parti kurulduğunda oraya geçecekler.

'SLOGAN: 'TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ PARTİSİ'

Yeni partiye 90 üzeri milletvekilinin geçmesi bekleniyor. Hepsi kurucular kurulu üyesi olacaklar. Resmileşmesi ise yarın ya da en geç pazartesi olacak. Yarına dilekçe yetişirse CHP'li kurmaylar 'cuma namazına' gideceğiz diyorlar. Yeni partinin logosunda sadece isim yer alacak ve logo sonrasında vatandaşla istişare ederek geliştirilecek. Gelecek partisi binası ile anlaşıldı o binaya taşınacaklar. Slogan için ise yine 'Türkiye'nin birinci partisi' olacak.

BELEDİYE BAŞKANLARI NE YAĞACAK?

CHP üyeliğinde istifa edenlerin sayısı ise 220 bini aşmış durumda. Çoğu belediye başkanının ise CHP'de kalması bekleniyor. Özel bu konuya ilişkin; 'Gitseler de kalsalar da bizim arkadaşlarımız' dedi. Yargıtay'ın ekim ayında mutlak Butlanı kaldırma kararı vermesi halinde belediye başkanlarının partide kalmasının stratejik olarak önemli olabileceğini düşünenler de var. Çünkü Yargıtay'dan bu karar çıkarsa parti meclisinin düşmemesi için üçte ikisinin partide olması gerekiyor.