Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’ndaki “Ölü Deniz” adlı stand-up gösterisi nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" ve "dini değerleri aşağılama" suçlamalarıyla tutuklanan komedyen Deniz Göktaş’a destek vermek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gitti.

ATANAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ETTEN DUVAR

Adliyede bekleyen yurttaşlar, Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine tepki göstererek “Dışarı” sloganı attı. Kılıçdaroğlu yoğun protestolarla karşılaşınca, korumalar etten duvar ördü.

SEÇİLMİŞ BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL'E SEVGİ SELİ

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da protestolarla karşılaştığı saatlerde, CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ise Kastamonu’da halkla iç içeydi. Orman köylülerini, çay evlerini ve esnafı ziyaret eden Özel, Nasrullah Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından yurttaşların büyük ilgisiyle karşılaştı.

Kastamonu temaslarında orman köylüleri ve çay evi ziyaretinin ardından esnaf ziyareti yaptı. Kastamonu Nasrullah Camii’nde kıldığı Cuma namazının ardından kendisini karşılayan vatandaşlarla bir araya geldi Özel, iktidar çağrısı yaptı.

Kastamonu’da vatandaşların ilgisi yoğundu.

Özel şunları söyledi: “Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nde verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar, hukuken, siyaseten sürdüreceğiz. Bütün yolları kaparlarsa kimse korkmasın, emekliler de korkmasın, dua eden teyzem de korkmasın, emekçiler de korkmasın, esnaf da korkmasın, gençler de korkmasın. Ya bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız. Bizim yolumuz iktidar yolu, yolumuz yeni bir yol. Bu yeni yol, gençlerin yeni yolu. Bu yeni yürüyüş, emeklilerin iktidara yürüyüşü. Yıllarca elleri nasırlanmış, dirsekleri çürümüş, gözlük camları büyümüş emeklilere dünya tarihinin en büyük vefasızlığı yapılıyor. Eskiden 8 çeyrek altın alan emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyorsa emekli o sandığa gelecek, bu kara düzeni değiştirecek. Başka yolu yok.”