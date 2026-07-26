Birgün Gazetesi’nden Ebru Çelik’in imzasıyla yayımlanan habere göre; Kılıçdaroğlu yönetimi ile mutlak butlan yönetiminin imzasını taşıyan törene, farklı cast ajansları aracılığıyla yüzlerce figüranın kişi başı 950 lira ödenerek getirildiği öne sürüldü.

Kısa sürede büyük yankı uyandıran ve siyaset arenasını hareketlendiren skandal iddianın ardından tüm gözler yönetim kademesine çevrildi.

Hakkındaki iddialara TGRT Haber canlı yayınında yanıt veren Gürsel Tekin, kendisinin ve partinin uzun süredir sistemli biçimde hedef alındığını savundu. Haberlerin tamamen asılsız olduğunu dile getiren Tekin, sert açıklamalarda bulundu:

"Son 10 aydır 'kirli medya' tanımlamasını boşuna kullanmıyorum. İstiyorum ki bu medya benim hakkımda suç duyurusunda bulunsun. Haber tamamen külliyen yalandır. Hangi firmayla böyle bir anlaşma yapılmış? Gürsel Tekin’in bir firmayla el sıkıştığına, para alıp verdiğine dair tek bir bilgi varsa kendimi Taksim Meydanı’nda asarım. Bizim asla paralı işlerle bağımız olmadı."