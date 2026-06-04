CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verilen 'Mutlak Butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık makamına geri döndü.

Geçtiğimiz gün 'A Takımı'nı açıklayan Kılıçdaroğlu'nun atacağı adımlar merak edilirken, iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'den dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Övür, CHP içinde bazı milletvekillerinin disiplin sürecine gönderilebileceğini öne sürdü. Övür, Kılıçdaroğlu’nun süreci aceleye getirmeden ilerleteceğini ve “tedbirli ihraç” yöntemiyle bazı isimleri disipline sevk edebileceğini belirtti.

Disiplin sürecinin başlayabilmesi için Parti Meclisi’nin onayının gerektiğini ifade eden Övür, asıl kritik adımın ise Merkez Yürütme Kurulu’nun bu isimleri disipline sevk etme kararı olduğunu vurguladı.

5 MİLLETVEKİLİ

Övür’ün aktardığına göre, CHP Genel Merkezi kulislerinde son günlerde en çok bu konu konuşuluyor. Disiplin süreciyle anılan isimler arasında Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat yer alıyor.