Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplantılarının ertelenmesinin ardından parti içi sular durulmuyor. Son olarak milletvekillerine Kemal Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen bir yazı yeni bir krizin kapısını araladı. Söz konusu metinde yer alan "Talimatım gereği gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır" ifadeleri parti grubunda tepkiyle karşılandı.

"BU İMZA SİZİN Mİ?" ÇIKIŞI

Kılıçdaroğlu imzasıyla gönderilen bu belgeye CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den karşı hamle geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Emir, doğrudan çağrıda bulunarak "Buradan soruyorum, bu imza sizin mi?" diye sordu.

"YETKİSİ VE ONAYI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Emir, yaşanan durumu eleştirerek, "Bu koltuk bugün Tayyip Erdoğan'ın mahkemesinin kararıyla oturtulduğu bir koltuktur. 1 Haziran'da Grup Yönetim Kurulu toplanır ve toplantı kararı alır." açıklamasını yaptı. Emir, açıklamasını, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısının yer ve saati ile ilgili herhangi bir tasarrufu, yetkisi ve onayı söz konusu değildir" sözleriyle noktaladı.