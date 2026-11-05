Beykoz Belediye Meclisi'nde CHP listesinden seçilen 9 meclis üyesi partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. İstifaların ardından belediye meclisinde YENİ Parti grubu kuruldu.
Beykoz Belediye Meclisi'nde 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den seçilen 9 meclis üyesi, partilerinden istifa ederek YENİ Parti'ye geçti.
Meclis 1. Başkanvekili Serkan Şahin başkanlığında belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda, gündeme geçilmeden önce 9 meclis üyesinin CHP'den ayrıldıklarına ilişkin dilekçeleri okundu. Divan Katibi Fatih Çelik'in istifa dilekçesi de meclise sunuldu.
YENİ PARTİ GRUBU KURULDU
İstifaların ardından Beykoz Belediye Meclisi'nde YENİ Parti grubu oluşturuldu. Divan katipliği ve komisyon seçimlerini Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel yönetti.
Seçimlerin tamamlanmasının ardından gündemdeki komisyon raporları oylandı. Bir sonraki meclis toplantısının 7 Aralık 2026 Pazartesi günü yapılması kararlaştırıldı.