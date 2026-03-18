CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün yaptığı açıklama ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 452 milyon TL'lik malvarlığı olduğunu ifade etti.

İddiaları yalanlayan Gürlek "Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazımın değerleri de belli. Bir tanesi Tuzla'da. Onun dediği gibi 30 milyon lira da değil; 3-4 milyon lira taşınmazın değeri. O konuda zaten bugün manevi tazminat davası açacağız. Benim veremeyecek hesabım yok. Bu, Özgür Özel’in son dakika çırpınışları. Ben bunu yüce Türk milletinin takdirine bırakıyorum" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarına tepki göstererek şunları kaydetti:

"Sayın Akın Gürlek 'Belgeler sahte' diyerek, günü kurtarmaya çalışmaktan vazgeçin. Mahkeme sürecinin uzunluğunu zaman kazanmak adına fırsat bilmeyin; Genel Başkanımız Özgür Özel’in açıkladığı ID numaralarını kameralar karşısında E-Devlet’e girip sorgulamak sadece bir dakika sürecek. Şu sorulara cevap vermeniz gerekiyor: Bakanlığa getirilmeden önce hangi satışları gerçekleştirdiniz? E-Devlet'ten geçmiş tüm alım-satım dökümünüzü şeffafça paylaşacak mısınız?"