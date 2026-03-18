CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği basın toplantısında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 'mal varlığını' açıklamıştı. Özel, açıklamasında Gürlek'in bakanlık görevine getirilmeden önce toplam 325,5 milyon TL’lik 12 adet mülkü olduğunu iddia etmişti. CHP lideri, Gürlek’in sahibi olduğu ve sattığı gayrimenkullerinin toplam değerinin ise 452 milyon lira olduğunu dile getirmişti. CHP, Özgür Özel'in dünkü açıklamalarının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında suç duyurusunda bulundu. GÜRLEK'TEN YANIT Gürlek ise Özel'in açıklamalarına yönelik açıklamasında iddiaları yalanlayarak söz konusu mülklerin 'hayal ürünü' olduğunu söyledi.

