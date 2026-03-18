CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Silivri’de İBB duruşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Duruşma salonları önünde yapılan açıklamada Günaydın, şu an bir sınırlama yok arkadaşlarımız içerde duruşmayı takip ediyor” dedi.

Günaydın’ın açıklaması şöyle:Heyet arkadaşlarımızın tahliyesi için en bekliyor. İçerde ceza alsa bile yatarından fazla cezaevinde duran arkadaşlarımız var. Hukukun tecelli etmesini istiyoruz.Basının sadece haber verme değil olanı biteni Türkiye’ye duyurma ihtiyacı var. Basının iyi çalışmasını sağlamak heyetin görevidir. Bu salonda basını en çapraza koymak iş değildir. Sayın İmamoğlu da bu konu hakkında düşüncelerini paylaştı.

"SATTIĞIN MÜLKLERE İLİŞKİN NEDEN KONUŞMUYORSUN?"

Adalet Bakanı bugün kurgulanmış bir basın açıklaması yaptı. Gazeteciler bilir o basın açıklamasında kim vardı? AA varken ANKA neden yoktu? Neden basın toplantısı yapıp gerçek gazetecilerden soru almıyorsunuz.

Tapuların tamamı sahte demişti dün. Bugün diyor ki dört tane mal varlığım var. Ne oldu? Dördünün doğru olduğunu mu söylüyorsun şimdi? Geriye kalan 8 için ne söyleyeceksin

Sattığın mülklere ilişkin sorulara neden cevap vermiyorsun.

MUHİTTİN BÖCEK DEFALARCA YALANLADI

Muhittin Böcek üzerinden Özel'e saldırmayı düşünüyor. Muhittin Böcek de bunu anlatacakmış. Böcek 16 Mart tarihinde bir ifade verdi. Böcek'in ifadesinde senin sözünü destekleyen bir şey var mı? Adalet Bakanı elinde bilgi belge varsa bunları saklayamaz. Bakan dedikodu yapmaz iş yapar.Türkiye bin 400 belediye var CHP'li belediyelerle uğraşıyorsunuz. Eskiden AKP'nin belediyeleri de göstermelik de olsa incelenirdi şimdi o da olmuyor. Cumhurbaşkanı adayımızı belirlediğimiz gün tutukladınız biz de o yüzden buradayız. Burası çok kumpas davası gördü ve organize edenler altında kaldı. Bu davada çökecek organize edenler altında kalacak.

Akın Gürlek Böcek'in avukatı mı? Gürlek cezaevinde Böcek ile mi görüştü? Muhittin Böcek bu konu hakkında defalarca açıklama yaptı ve yalandı. Daha 16 Mart'ta ifade verdi var mı buna ilişkin bir şey? Dedikodu yapma Adalet Bakanı bildiğin ne varsa anlat. Önce hakkındaki mal varlığı iddiasını ortadan kaldır.