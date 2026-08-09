İzmir’de Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Çiçek'in tutuklanmasının ardından gözler Menderes Belediye Başkan Vekili seçiminde yaşanacaklara çevrildi. CHP'den istifa eden 10 belediye meclis üyesi YENİ Parti'ye katılırken, CHP'nin 5 üyesi kaldı. Cumhur İttifakı'nın 11 üyesi bulunurken YENİ Parti ve CHP'nin birlikte hareket edip etmeyeceği merak konusu oldu. CHP ADAY ÇIKARMA KARARI ALDI Ancak, CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP Genel Merkezi ile kurduğu temasın ardından başkan vekili seçiminde aday çıkarma kararı aldı. CHP'nin aday çıkarma kararı sonrasında, Menderes Belediyesi'nin AKP'ye geçme olasılığı büyük oranda arttı. Bağımsız belediye Meclis üyelerinin de tercihini AKP'nin adayından yana kullanma ihtimali de bu iddiayı kuvvetlendirdi.

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