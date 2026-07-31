CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla "Bundan sonra susmayacağım" diyerek şu açıklamaları yaptı:

"Sevgili Komşularım,

Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık.

Maalesef İBB ile büyük bir fikir ayrılıkları yaşıyoruz. 2 yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ancak hiçbir mesafe alamadık. Bu hatanın bedelini Tuzlalı komşularımız mı ödeyecek? Hayır, vatandaş bu bedeli ödememeli.

Tüm Tuzlalıların ilçemizin geleceğini tehdit eden bu sorun hakkında her şeyi bilmeye hakkı var! Bundan sonra susmayacağım ve bütün gerçeği olduğu gibi sizlere anlatacağım.

Benim öncelikli görevim ve sorumluluğum Tuzlalının hakkını ve hukukunu korumaktır. Sorun çözümsüz değildir; çözülmesini istemeyenlerin dayatmalarına da boyun eğmeyeceğim.

Tuzlalılar müsterih olsunlar, 50 bin insanı evsiz bırakmanın vebalini asla boynuma almayacağım.

'BEKLEDİĞİMİZ ŞEKİLDE İLERLEMEDİ'

Çünkü ortada düzeltilmesi gereken hukuki bir sorun var. Aynı zamanda içinde insanların yaşadığı evler var. Sorunu çözmek için hemen İBB nezdinde girişimler başlattık. Peki neden hala bu noktadayız? Öncelikle İBB'ye durumu bütün ayrıntılarıyla anlattık. Mevcut hakların korunmasına yönelik hukuki modeller önerdik mümkün olmayınca farklı çözüm önerileri geliştirdik, her seçeneği değerlendirdik

İmar planı düzenlenmesi ile çözülebileceği yönünde ortak değerlendirme ortaya çıktı. Biz de ilçe belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Gerekli meclis kararını aldık, imar planını İBB'ye gönderdik. Hem hukuka uygun bir çözüm üretmek, hem de tek bir vatandaşımızın bile mağdur olmamasını sağlamak boynumuzun borcuydu. Ancak süreç beklediğimiz şekilde ilerlemedi. İmar planının yürürlüğe girmesine 1 gün kala İBB teftiş raporu gönderdi.