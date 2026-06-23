Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi’nde yapılan oylamayla CHP’den Beykoz Belediye Başkan Vekili seçilen, daha sonra AKP’ye katılan Özlem Vural Gürzel’in ilk icraatı dikkat çekti.
Gürzel döneminde Beykoz Belediyesi araç filosuna 35 adet TOGG dahil edildi.
BEYKOZ BELEDİYESİ 35 ADET TOGG SATIN ALDI
Beykoz Belediyesi, Çavuşbaşı Belediye Garajı’nda düzenlenen programla 35 adet yerli ve milli elektrikli TOGG’u hizmet filosuna kattı. Araçların kiralık olmadığı, doğrudan belediyenin mülkiyetinde olacağı belirtildi.
Araç teslim töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, 35 elektrikli TOGG’un hizmet filosuna dahil edildiğini ve araçların belediyenin öz malı olduğunu söyledi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ
Belediyenin 35 adet TOGG alımı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Yurttaşlar, Gürzel’in Beykoz Belediyesi’ne kamu kaynaklarındaki parayla 35 adet Togg almasına tepki gösterdi.