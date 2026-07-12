Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 5 katlı bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ve emniyet ekipleri müdahale ederken, binaya giren Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, o görüntüleri gerilim müziğiyle birlikte sosyal medyadan paylaştı. Yılmaz'ın paylaştığı görüntüler sosyal medyadan büyük tepki çekerken, "AKP'li başkan şov peşinde, "Devlet ciddiyetine yakışmıyor" gibi yorumlar yapıldı.

İŞ MERKEZİNE GİRDİ ŞOV YAPTI

Yangın anındaki görüntülerini paylaşan Yılmaz, "Bir iş merkezinde çıkan yangının ardından, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ve sulama araçlarımızla birlikte hızla olay yerine intikal ederek emniyet güçlerimiz ve itfaiye ekipleriyle koordineli şekilde yangına müdahale ettik, çevre güvenliğini sağladık. Belediyemiz, tüm imkânlarıyla olay anından itibaren sahada seferber oldu. En büyük tesellimiz ise çok şükür herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın görüntülerde güvenlik kurallarını hiçe sayması da dikkat çekti.