Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ederek AKP’ye geçen Kadir Kumbul, belediye meclis toplantısında yaşanan tartışmaların ardından yaptığı açıklamayla gündeme geldi.

Toplantıda ihtisas komisyonu seçimlerinin ertelenmesine tepki gösteren CHP’li üyeler, durumu protesto ederek salonu terk etti. Yaşanan gelişmenin ardından söz alan Kumbul, parti değişikliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İYİ Kİ DE GEÇMİŞİM"

Kumbul, “İyi ki de geçmişim, nezaketi gördüm, saygıyı gördüm, çalışma disiplinini gördüm” ifadelerini kullandı. Bu sözler, toplantıdaki gerginliğin ardından siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi.

Olayın ardından gözler, hem belediye meclisinde yaşanan gelişmelere hem de taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.