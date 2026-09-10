CHP'den Foça Belediye Başkanı seçilen Saniye Bora Fıçı, AKP’ye geçti. Geçiş sonrası Fıçı’nın ağabeyi eski Gerenköy Belediye Başkanı Orhan Bora sosyal medya hesabından kardeşine tepki gösterdi. Ağabey Bora paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'HANGİ RUH HALİYLE BÖYLE BİR KARAR VERDİĞİNİ BİLMİYORUM'

Değerli Dostlar, Facebook’ta zaman zaman yaptığım paylaşımlar arasında en çok sıkıldığım ve üzgün olarak yazdığım paylaşımlardan biri bu paylaşımım olsa gerek bildiğiniz üzere Foça Belediye başkanı Saniye Bora Fıçı sosyal demokrat ve Atatürkçü insanların oylarıyla seçildiği partililere rağmen asla tasvip etmediğim ve yaşamım boyunca da affetmeyeceğim bir şekilde AKP’ye geçmiştir. Bende sizler gibi beni arayan insanlardan öğrendim bu parti değiştirme meselesini. Ne olduğunu nasıl bir ruh haliyle böyle bir karar verdiği konusunda da hiçbir bilgim yok.

'DÖNEN DÖNSÜN BEN DÖNMEM YOLUMDAN'

Ancak şartlar ne olursa nasıl olursa olsun böyle radikal bir kararı asla tasvip etmediğimi ve bu aşamadan sonra kardeşlik hukuku dışında siyaseten benim için yok hükmünde olduğunu bütün yol arkadaşlarımın birlikte siyaset yaptığım dostlarımın bilmesini istiyorum. Ben ve bütün ailem Atatürk’ün yolundan ilke ve ideallerinden zerre sapmadan Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde iktidar yolculuğumuza daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Dönen dönsün ben dönmem yolumdan.

'TEK ÖNCELİĞİM FOÇA'

Eleştirilerin hedefi olan Fıçı’dan açıklama geldi. Fıçı açıklamasında, “Göreve geldiğim ilk andan itibaren tek bir önceliğim var: Foça” ifadelerini kullandı.

CHP’YE 2004’TE KATILDI

Saniye Bora Fıçı, 2004 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve 2020-2023 döneminde İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde Foça'dan Belediye Başkan adayı olan Fıçı, yüzde 49,6 oyla belediye başkanı seçilmişti.