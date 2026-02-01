Mayıs 2024'te yapılan seçimlerde CHP'lilerin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmıştı.



Çakır'ın AKP'ye katıldığı törende Erdoğan'a karşı yaptığı hareketler tartışmalara neden olurken, emeklilere yönelik son açıklamaları ise milyonlarca vatandaşı adeta isyan ettirdi.

20 BİN TL MAAŞI BEĞENMEYEN EMEKLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ



TBMM'de kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseltilirken, hayat pahalılığı karşısında açlık sınırının dahi altında kalan bu ücret için emekliler iktidara tepki gösterdi.



Çakır, emeklilerin isyanına alaycı sözlerle yanıt vererek "Emekli maaşı 20 bin TL deyip tepiniyorlar. Kardeşim sen İsviçre'de yaşamıyorsun. Etrafında Yunanistan, Ermenistan, Suriye var. Şu taraftan İngiliz geldiğinde benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı?" ifadelerini kullandı.





